Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто заявил, что европейские элиты не смогли поставить Россию на колени

Западные лидеры допустили ошибки в своей политике, заявил министр иностранных дел Венгрии.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что, несмотря на старания «европейского провоенного течения», западным лидерам не удалось «поставить Россию на колени».

«Россия не была поставлена на колени — ни экономически, ни каким-либо другим способом», — констатировал Сийярто.

Министр считает, что западные политики ошибочно выстроили свою линию поведения и не приложили достаточно усилий для урегулирования украинского кризиса.

«Вместо того, чтобы положить конец конфликту, они его глобализировали. Они принимали решения, которые привели к потерям для Европы с точки зрения общества, безопасности и экономики», — резюмировал Сийярто.

Ранее Сийярто высказал мнение, что политики Евросоюза являются главным препятствием на пути мирного урегулирования украинского конфликта.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше