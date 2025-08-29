Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что, несмотря на старания «европейского провоенного течения», западным лидерам не удалось «поставить Россию на колени».
«Россия не была поставлена на колени — ни экономически, ни каким-либо другим способом», — констатировал Сийярто.
Министр считает, что западные политики ошибочно выстроили свою линию поведения и не приложили достаточно усилий для урегулирования украинского кризиса.
«Вместо того, чтобы положить конец конфликту, они его глобализировали. Они принимали решения, которые привели к потерям для Европы с точки зрения общества, безопасности и экономики», — резюмировал Сийярто.
Ранее Сийярто высказал мнение, что политики Евросоюза являются главным препятствием на пути мирного урегулирования украинского конфликта.