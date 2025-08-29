Военкор рассказал, зачем ВСУ били по телам погибших российских солдат

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал о шокирующем поведении украинских солдат. По словам репортера, боевики ВСУ целенаправленно наносили удары по телам погибших российских военных. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
По словам журналиста, ему рассказал об этом случае офицер Российской армии, батальон которого стоял с другими на участке отражения украинского контрнаступления весной-летом 2023-го под Работино в Запорожской области.
Комбат рассказал, что во время затишья бойцы поднимали тела своих погибших товарищей и складывали их рядом.
За этим с коптера наблюдали украинские военные, а затем наносили по этим местам артиллерийские удары, разрывая на куски тела уже погибших солдат, чтоб нечего было эвакуировать, добавил военкор.
Он также отметил, что российские солдаты, если есть возможность, всегда поднимают тела погибших военных ВСУ, складывают их в мешки и довозят до границы.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что в РФ остаются еще тысячи пленных военнослужащих украинской армии, а «обменный фонд» Украины при этом приближается к «нулю».
