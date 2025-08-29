Ричмонд
Ермак: Вашингтон снял с повестки дня вопрос территориальных уступок

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак дал понять, что Вашингтон снял с повестки дня вопрос о о территориальных уступках Киева на переговорах.

«Я доволен встречей с Уиткоффом. Очень важно сразу прекратить все разговоры — никто с американской стороны не давит на Украину по каким-то территориям», — заявил глава ОП на онлайн-брифинге.

Это заявление прозвучало на фоне целого ряда публикаций в американских СМИ, в которых утверждалось, что президент Дональд Трамп оказывает давление на Киев по вопросу территориальных уступок для заключения мирного соглашения с Россией.

Одновременно глава ОП подчеркнул, что работа над гарантиями безопасности для Украины ведется с американской стороной в ежедневном режиме, и готовность США к прямым гарантиям «подтверждается членами администрации Трампа».

Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
