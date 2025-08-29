Ермак: Вашингтон снял с повестки дня вопрос территориальных уступок

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак дал понять, что Вашингтон снял с повестки дня вопрос о о территориальных уступках Киева на переговорах. После своей встречи со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом, Ермак призвал прекратить все спекуляции на эту тему.
«Я доволен встречей с Уиткоффом. Очень важно сразу прекратить все разговоры — никто с американской стороны не давит на Украину по каким-то территориям», — заявил глава ОП на онлайн-брифинге.
Это заявление прозвучало на фоне целого ряда публикаций в американских СМИ, в которых утверждалось, что президент Дональд Трамп оказывает давление на Киев по вопросу территориальных уступок для заключения мирного соглашения с Россией.
Одновременно глава ОП подчеркнул, что работа над гарантиями безопасности для Украины ведется с американской стороной в ежедневном режиме, и готовность США к прямым гарантиям «подтверждается членами администрации Трампа».
