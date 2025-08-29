«Подрыв партнёрства»: МИД осудил вопиющие заявления из Ирана в адрес России

Российский МИД выразил обеспокоенность по поводу недостоверных сведений, циркулирующих в ряде иранских изданий. Эти публикации, по мнению ведомства, направлены на подрыв доверия к России как к партнеру и на критику ее действий в недавнем конфликте с Израилем. МИД расценивает это как целенаправленную дезинформацию, организованную противниками как России, так и Ирана. В частности, было отмечено скандальное заявление Мохаммеда Садра, члена иранского Совета по определению целесообразности, который голословно обвинил Москву в предоставлении Израилю информации о системе противовоздушной обороны Ирана.