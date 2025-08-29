Ричмонд
ООН: сокращение США программ иностранной помощи усложнит ситуацию с бюджетом

Представитель руководителя ООН Стефан Дюжаррик сказал, что сокращение Соединенными штатами Америки программ иностранной помощи «осложнит ситуацию» с бюджетом ООН.

Представитель руководителя ООН Стефан Дюжаррик сказал, что сокращение Соединенными штатами Америки программ иностранной помощи «осложнит ситуацию» с бюджетом ООН.

Дюжаррик сказал, что ООН свяжется с американскими властями для получения подробной информации.

США сократили 3,2 миллиарда долларов помощи другим странам, а также некоторые другие программы.

