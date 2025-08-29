Путин и Си Цзиньпин за чаем обсудят Украину и Трампа: главные заявления Ушакова о поездке главы РФ в Китай

Отвечая на вопрос о возможных встречах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом, Ушаков сказал: «Господина Трампа среди участников нет, а с Алиевым специальной встречи не планировалось, но они будут на одних мероприятиях, так что все возможно». Он отметил, что Алиев примет участие в саммите, и спонтанные контакты с ним не исключены.