Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет привлечь китайских миротворцев к обеспечению гарантий безопасности для Украины. О неожиданной инициативе политика сообщило издание Financial Times.
«Трамп предложил пригласить Китай, чтобы он предоставил миротворцев для мониторинга над нейтральной зоной в рамках мирного урегулирования с Россией в ходе встречи с европейскими лидерами», — указано в статье.
Однако источник издания из администрации Штатов опроверг информацию о проведении таких обсуждений. В публикации отмечается, что Киев и его партнеры из Европы выступили против участия китайских военных. Украина больше выступает за рассмотрение варианта с направлением турецких сил на ее территорию, подчеркивает газета.
Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский признал очевидную и неудобную правду для Украины. Он все же согласился с тем, что ВСУ никак не смогут вернуть территории с помощью боевых действий.