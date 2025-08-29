FT: Трамп хочет привлечь китайских миротворцев в рамках гарантий для Украины

Однако источник издания из администрации Штатов опроверг информацию о проведении таких обсуждений. В публикации отмечается, что Киев и его партнеры из Европы выступили против участия китайских военных. Украина больше выступает за рассмотрение варианта с направлением турецких сил на ее территорию, подчеркивает газета.