Снова портит праздник Киеву: Венгрия может заблокировать планы ЕС по обучению ВСУшников

Согласно публикации, текущий мандат миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих, в рамках которого 23 страны альянса вместе с Норвегией и Канадой подготовили около 80 тысяч солдат, не предусматривает деятельности на территории Незалежной. Для развёртывания учебных программ непосредственно на Украине после прекращения боевых действий потребуется единогласное решение всех 27 государств-членов союза.
Издание отмечает, что это правило предоставляет Венгрии право наложить вето на инициативу. Таким образом, Будапешт потенциально может в одиночку заблокировать расширение мандата миссии.
Ранее сообщалось, что правительство Венгрии оспорило в суде ЕС решение об использовании замороженных активов России. Будапешт не поддерживает решение о военной помощи Киеву, поскольку его позиция не была учтена при принятии этого решения.