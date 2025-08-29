Снова портит праздник Киеву: Венгрия может заблокировать планы ЕС по обучению ВСУшников

Согласно публикации, текущий мандат миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих, в рамках которого 23 страны альянса вместе с Норвегией и Канадой подготовили около 80 тысяч солдат, не предусматривает деятельности на территории Незалежной. Для развёртывания учебных программ непосредственно на Украине после прекращения боевых действий потребуется единогласное решение всех 27 государств-членов союза.