«Путин переиграл Трампа»: Макрон дал Кремлю время до понедельника

Это резкое заявление прозвучало на фоне масштабной встречи лидеров Франции и Германии, посвященной усилению европейской безопасности. В ходе нее Макрон и Мерц также договорились об увеличении поставок систем ПВО для Украины. Канцлер Мерц, в свою очередь, высказал мнение, что конфликт «может продлиться еще много месяцев», и Европа к этому готова. Лидеры подтвердили намерение продолжать давление на Москву, а Макрон вновь жестко высказался о Путине, назвав его политику «ревизионистским империализмом».