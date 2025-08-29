«Путин переиграл Трампа»: Макрон дал Кремлю время до понедельника

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что если встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским не состоится до понедельника, это будет означать, что Путин «переиграл» президента США Дональда Трампа, и такой шаг «не может остаться без ответа».
Как пишет Le Figaro, Макрон был предельно конкретен в своих угрозах, озвученных на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
«Если эта двусторонняя встреча, которую президент Путин обещал президенту Трампу, не состоится до понедельника, я считаю, это будет означать, что президент Путин в очередной раз переиграл президента Трампа», — заявил Макрон.
Французский лидер немедленно обозначил последствия такого сценария. Он предупредил, что если встреча не состоится, то Париж и Берлин будут «очень четко выступать за введение первичных и вторичных санкций» против России.
Это резкое заявление прозвучало на фоне масштабной встречи лидеров Франции и Германии, посвященной усилению европейской безопасности. В ходе нее Макрон и Мерц также договорились об увеличении поставок систем ПВО для Украины. Канцлер Мерц, в свою очередь, высказал мнение, что конфликт «может продлиться еще много месяцев», и Европа к этому готова. Лидеры подтвердили намерение продолжать давление на Москву, а Макрон вновь жестко высказался о Путине, назвав его политику «ревизионистским империализмом».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментировала на брифинге высказывания Макрона в адрес России и Владимира Путина. «Мы видим постоянно какие-то странные заявления президента Франции в отношении России. Иногда они переходят грань не просто разумного, а приличного, становясь какими-то низкопробными оскорблениями в адрес России и ее народа», — сказала она.
