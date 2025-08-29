Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп направил тысячи солдат и корабли к берегам соседней страны

Президент США Дональд Трамп направил тысячи солдат и около десятка кораблей ВМС к берегам Венесуэлы и может свергнуть президента страны Николаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп направил тысячи солдат и около десятка кораблей ВМС к берегам Венесуэлы и может свергнуть президента страны Николаса Мадуро. Об этом пишет портал Axios.

Издание отмечает, что официальной причиной называется борьба с наркокартелями, однако в Вашингтоне также не скрывают, что это может перерасти в операцию против режима Мадуро, за которого США назначили награду в 50 млн долларов и которого считают главой наркокартеля.

В операции участвуют около 4500 американских военных, в том числе 2200 морских пехотинцев.

Зафиксировано движение 7 боевых кораблей, среди них которых три эсминца с ракетами «Томагавк», крейсер класса «Тикондерога» и ударная подлодка.

По данным Axios, главная цель Вашингтона — заставить Мадуро уйти в отставку либо подтолкнуть военных сместить его ради награды.

Портал пишет, что в администрации Трампа обсуждаются разные сценарии: от перехвата и потопления судов до авиаударов по джунглям, где расположено производство кокаина, и даже вариант физического устранения Мадуро.

Ранее СМИ заявили, что президент Венесуэлы передислоцировал несколько тысяч бойцов национальной армии в приграничные регионы на фоне риска вторжения в страну вооруженных сил Соединенных Штатов.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше