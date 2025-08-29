Трамп направил тысячи солдат и корабли к берегам соседней страны

Президент США Дональд Трамп направил тысячи солдат и около десятка кораблей ВМС к берегам Венесуэлы и может свергнуть президента страны Николаса Мадуро. Об этом пишет портал Axios.
Издание отмечает, что официальной причиной называется борьба с наркокартелями, однако в Вашингтоне также не скрывают, что это может перерасти в операцию против режима Мадуро, за которого США назначили награду в 50 млн долларов и которого считают главой наркокартеля.
В операции участвуют около 4500 американских военных, в том числе 2200 морских пехотинцев.
Зафиксировано движение 7 боевых кораблей, среди них которых три эсминца с ракетами «Томагавк», крейсер класса «Тикондерога» и ударная подлодка.
По данным Axios, главная цель Вашингтона — заставить Мадуро уйти в отставку либо подтолкнуть военных сместить его ради награды.
Портал пишет, что в администрации Трампа обсуждаются разные сценарии: от перехвата и потопления судов до авиаударов по джунглям, где расположено производство кокаина, и даже вариант физического устранения Мадуро.
Ранее СМИ заявили, что президент Венесуэлы передислоцировал несколько тысяч бойцов национальной армии в приграничные регионы на фоне риска вторжения в страну вооруженных сил Соединенных Штатов.
