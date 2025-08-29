Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков заявил, что Россия не позволит сорвать «достигнутые на Аляске понимания»

Россия работает над тем, чтобы не сорвать достигнутые на Аляске между Кремлем и Белым домом понимания. Об этом в пятницу, 29 августа, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Россия работает над тем, чтобы не сорвать достигнутые на Аляске между Кремлем и Белым домом понимания. Об этом в пятницу, 29 августа, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

— Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам движения в направлении урегулирования происходящего на Украине и вокруг нее сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже. Это первоочередная задача, — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль готов проявить гибкость в ряде вопросов, которые поднял президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в рамках переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Политолог Аслан Рубаев обратил внимание на уважительное отношение команды Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину, который посетил саммит на Аляске. Эксперт подчеркнул, что глава Соединенных Штатов не интересуется Украиной и рассматривает Зеленского как незначительную фигуру, в то время как Путин занимает важное место в мировой политике.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше