Россия работает над тем, чтобы не сорвать достигнутые на Аляске между Кремлем и Белым домом понимания. Об этом в пятницу, 29 августа, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
— Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам движения в направлении урегулирования происходящего на Украине и вокруг нее сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже. Это первоочередная задача, — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль готов проявить гибкость в ряде вопросов, которые поднял президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в рамках переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
Политолог Аслан Рубаев обратил внимание на уважительное отношение команды Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину, который посетил саммит на Аляске. Эксперт подчеркнул, что глава Соединенных Штатов не интересуется Украиной и рассматривает Зеленского как незначительную фигуру, в то время как Путин занимает важное место в мировой политике.