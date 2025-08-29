FT сообщила об идее Трампа привлечь Китай к созданию безопасности на Украине

Ранее Китай официально опровергал сообщения о возможности отправки своих военных на Украину, заявляя о неизменности своей позиции по урегулированию конфликта мирными средствами. После встречи президентов Украины и США в августе 2025 года в западных СМИ и среди европейских политиков вновь обсуждалась вероятность участия иностранных военных в миротворческих миссиях, однако власти КНР и России выступают против такого сценария.