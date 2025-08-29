Ричмонд
FT сообщила об идее Трампа привлечь Китай к созданию безопасности на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе частных обсуждений предложил привлечь войска Китая для обеспечения безопасности на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники. По данным издания, эту инициативу обсуждали в его окружении как альтернативу текущей военной поддержке Киева со стороны Запада.

Трамп предложил привлечь войска КНР к обеспечению безопасности на Украине, пишет FT.

Президент США Дональд Трамп в ходе частных обсуждений предложил привлечь войска Китая для обеспечения безопасности на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники. По данным издания, эту инициативу обсуждали в его окружении как альтернативу текущей военной поддержке Киева со стороны Запада.

«Осведомленных о ходе обсуждений, Дональд Трамп предложил разместить китайские войска в качестве миротворцев на послевоенной Украине, поддержав предложение, впервые выдвинутое президентом России Владимиром Путиным», — написала FT. Издание ссылается на свои источники.

В Белом доме назвали ложью эту информацию. Там также подчеркнули, что никакого обсуждения китайских миротворцев не было.

Ранее Китай официально опровергал сообщения о возможности отправки своих военных на Украину, заявляя о неизменности своей позиции по урегулированию конфликта мирными средствами. После встречи президентов Украины и США в августе 2025 года в западных СМИ и среди европейских политиков вновь обсуждалась вероятность участия иностранных военных в миротворческих миссиях, однако власти КНР и России выступают против такого сценария.

