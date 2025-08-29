МИД: в иранских СМИ идет направленная на подрыв отношений с РФ кампания

В СМИ Ирана идет направленная на подрыв отношений с Россией дезинформационная кампания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
Как отмечает ведомство, в последнее время в иранских СМИ все чаще начинают появляться публикации о внешней политике России, несущие в себе недостоверную информацию. Подобные материалы направлены на дискредитацию дальнейшего наращивания российско-иранского взаимодействия и стратегического партнерства в различных областях.
В МИД России также выразили надежду, что Иран в дальнейшем будет чутко реагировать на информационные вбросы, направленные на подрыв двусторонних отношений.
