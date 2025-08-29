«Один из главных успехов»: Сийярто рассказал об отношениях Венгрии и России

Сийярто сказал, что хорошие отношения с ключевыми игроками, такими как РФ и Китай, являются одним из основных успехов Венгрии за 15 лет.
Сийярто также упомянул, что Венгрия не имеет выхода к морю.
Читайте материал «Токаев заявил о необходимости ядерного разоружения».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше