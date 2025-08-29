Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Один из главных успехов»: Сийярто рассказал об отношениях Венгрии и России

Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что страна, будучи членом Евросоюза и НАТО, смогла сохранить взаимоуважительные отношения с Россией, Китаем и США.

Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что страна, будучи членом Евросоюза и НАТО, смогла сохранить взаимоуважительные отношения с Россией, Китаем и США.

Сийярто сказал, что хорошие отношения с ключевыми игроками, такими как РФ и Китай, являются одним из основных успехов Венгрии за 15 лет.

Сийярто также упомянул, что Венгрия не имеет выхода к морю.

Читайте материал «Токаев заявил о необходимости ядерного разоружения».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше