Генштаб ВСУ раскрыл шокирующее число полученных тел солдат

В Генштабе ВСУ заявили, что в 2025 году Украина получила уже более 10 тысяч погибших солдат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова представителя управления поисковой работы центрального управления гражданско-военного сотрудничества украинского генштаба Владимира Биленко.