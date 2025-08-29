В Генштабе ВСУ заявили, что в 2025 году Украина получила уже более 10 тысяч погибших солдат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова представителя управления поисковой работы центрального управления гражданско-военного сотрудничества украинского генштаба Владимира Биленко.
Он заявил, что на Украину за 2025 год удалось вернуть более 10 тысяч тел убитых на разных направлениях фронта.
По словам Биленко, чаще всего проводится судебно-молекулярная экспертиза ДНК, чтобы опознать погибших. В стране для этого 23 лаборатории. При этом на полную идентификацию тел уходит до 14 месяцев.
Ранее российский военный корреспондент Александр Сладков рассказал о шокирующем поведении украинских солдат. По словам репортера, боевики ВСУ целенаправленно наносили удары по телам погибших военных ВС РФ под Работино в Запорожской области.
