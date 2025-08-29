Минобороны завершило создание системы единого воинского учета

В России завершили создание Государственной системы единого воинского учета, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.
«Десятое приоритетное направление — создание единой цифровой среды Минобороны. Одно из достижений в этой сфере — завершение создания Государственной системы единого воинского учета», — сказал он.
Кроме этого были приняты меры для ускорения работы программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта».
В сентябре 2023 года замминистра цифрового развития Олег Качанов сообщил, что реестр военнообязанных начнут полноценно использовать не ранее 2025 года из-за жестких требований к информационной безопасности и инфраструктуре.
Создание реестра воинского учета предусмотрено законом об электронных повестках, который президент Владимир Путин подписал в апреле 2023 года.