Минобороны завершило создание системы единого воинского учета

Глава Минобороны Белоусов заявил о завершении создания Государственной системы единого воинского учета. Создание реестра воинского учета предусмотрено законом об электронных повестках от апреля 2023 года.

Источник: РБК

В России завершили создание Государственной системы единого воинского учета, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

«Десятое приоритетное направление — создание единой цифровой среды Минобороны. Одно из достижений в этой сфере — завершение создания Государственной системы единого воинского учета», — сказал он.

Кроме этого были приняты меры для ускорения работы программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта».

В сентябре 2023 года замминистра цифрового развития Олег Качанов сообщил, что реестр военнообязанных начнут полноценно использовать не ранее 2025 года из-за жестких требований к информационной безопасности и инфраструктуре.

Создание реестра воинского учета предусмотрено законом об электронных повестках, который президент Владимир Путин подписал в апреле 2023 года.

