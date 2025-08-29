Ричмонд
МИД РФ заявил о кампании по подрыву отношений с Москвой в иранских СМИ

В последнее время в иранских СМИ появляются недостоверные публикации о российской внешней политике. Они скоординированы враждебными двум странам силами на дезинформационную кампанию, которая направлена на подрыв отношений между Москвой и Тегераном Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) России.

В ведомстве отметили, что смысл подобных публикаций сводится к тому, что Россия якобы не является для Ирана «надежным партнером» и не оказала ему «должной поддержки в ходе конфликта с Израилем». Кроме того, 24 августа член иранского Совета по определению целесообразности принимаемых решений М. Садр заявил, что «Россия передала Израилю разведывательную информацию с точными координатами всей иранской ПВО».

В результате представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул, что заявление «не соответствует действительности» и «не основано на каких-либо доказательствах».

— Хотели бы напомнить, что Россия заняла однозначную позицию относительно неспровоцированных и осуществленных в нарушение Устава ООН и норм международного права военных ударов Израиля и США по территории Ирана и решительно осудила их, — передает Telegram-канал МИД России.

22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился с иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе разговора тот рассказал главе российского МИД о результатах своего телефонного разговора с коллегами из Великобритании, Германии и Франции по поводу иранской ядерной программы.

