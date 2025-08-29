МИД РФ заявил о кампании по подрыву отношений с Москвой в иранских СМИ

В ведомстве отметили, что смысл подобных публикаций сводится к тому, что Россия якобы не является для Ирана «надежным партнером» и не оказала ему «должной поддержки в ходе конфликта с Израилем». Кроме того, 24 августа член иранского Совета по определению целесообразности принимаемых решений М. Садр заявил, что «Россия передала Израилю разведывательную информацию с точными координатами всей иранской ПВО».