Мария Захарова объяснила, что означает украинский термин «рашизм»

Слово рашизм означает Учение Раши, отметила официальный представитель МИД РФ.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что употребляемый на Украине термин «рашизм» фактически отсылает к учению Раши, средневекового еврейского толкователя Талмуда, а не к России.

Заявлению послужил подписанный Владимиром Зеленским закон о «государственной политике национальной памяти украинского народа», в котором официально введен и определен термин «рашизм».

«Почти все “-измы” в восточно-славянских языках строятся одинаково: от корня с добавлением суффикса. По этой модели “рашизм” может означать лишь одно — Учение Раши», — отметила Захарова.

Дипломат разъяснила, что «Раши» — это аббревиатура от имени «рабби Шломо Ицхаки», выдающегося средневекового комментатора Талмуда и Танаха, духовного лидера еврейской общины Северной Франции.

Представитель МИД заключила, что «в своей ненависти к России неучи с Банковой умудрились узаконить оскорбление раввина XI века, человека, которого читают миллионы иудеев по всему миру».

Напомним, указ о введении термина «рашизм» в употребление на Украине был подписан Зеленским 29 августа.

