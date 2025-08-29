Ричмонд
Вэнс заявил, что США и РФ сузили разногласия по Украине к двум главным вопросам

Переговоры РФ и США сузили круг разногласий по урегулированию украинского конфликта до двух пунктов. Об этом в пятницу, 29 августа, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам Вэнса, теперь Кремль и Белый дом сосредоточены на предоставлении гарантий безопасности и решении территориальных вопросов.

Вице-президент добавил, что дипломатическая группа успешно продвигается в процессе переговоров.

— Результатом переговоров стало то, что мы сузили список открытых вопросов относительно войны между Россией и Украиной до ряда четко определенных проблем, а именно гарантий безопасности и территориальных уступок, — написал Вэнс в своем блоге в соцсети Х.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, недоволен Владимиром Зеленским и Евросоюзом из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также заявила, что Зеленский и Владимир Путин, по мнению американской администрации, не готовы самостоятельно завершить военный конфликт. Она добавила, что Трамп сделает дополнительные заявления по этому поводу.

