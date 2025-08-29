Белый дом сократил помощь развивающимся странам

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белый дом сократил почти $3,2 млрд помощи развивающимся странам, заявив, что многие программы «противоречат интересам США и не приносят пользы американцам». Об этом говорится в судебном документе, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что из $3,9 млрд ассигнований 2024 года по линии помощи развивающимся странам было изъято $3,18 млрд.
«Многие проекты оказывались в противоречии с американскими ценностями, вмешивались в дела других стран и помогали коррумпированным лидерам уходить от ответственности перед собственными гражданами, не принося при этом никакой пользы американцам», — говорится в судебном документе.
В качестве примеров приводятся $24,6 млн на климатическую устойчивость в Гондурасе, $38,6 млн на биоразнообразие и низкоуглеродное развитие в Западной Африке и $13,4 млн на гражданскую активность в Зимбабве. -0-