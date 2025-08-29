Генштаб ВСУ: Украина получила более 10 тысяч тел погибших с начала года

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ с начала года потеряли свыше 340 тысяч военных и более 65 тысяч единиц вооружений. Согласно заявлению русских хакеров, украинская армия в ходе СВО потеряла 1,7 миллиона человек, в состав которых вошли как ликвидированные бойцы, так и те, кто пропал без вести.