Генштаб ВСУ: Украина получила более 10 тысяч тел погибших с начала года

«За этот год в рамках репатриационных мероприятий в Украину было возвращено более 10 тысяч тел», — заявил Биленко на брифинге, который был посвящён поиску погибших украинских военных.
Он уточнил, что речь идёт о репатриационных мероприятиях, в рамках которых осуществляется возвращение тел украинских военнослужащих.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ с начала года потеряли свыше 340 тысяч военных и более 65 тысяч единиц вооружений. Согласно заявлению русских хакеров, украинская армия в ходе СВО потеряла 1,7 миллиона человек, в состав которых вошли как ликвидированные бойцы, так и те, кто пропал без вести.