Правительство изменило правила призыва: что ждет срочников

Правительство России внесло существенные коррективы в правила призыва на военную службу.

Правительство России внесло существенные коррективы в правила призыва на военную службу. Теперь решение призывной комиссии об отправке в часть будет действовать в течение целого года, охватывая две призывные кампании.

Это означает, что если призывника по какой-либо причине не направили к месту службы в текущий весенний или осенний призыв, это решение не аннулируется. Военкомат сможет отправить его в войска в следующую призывную кампанию без проведения новой комиссии.

В постановлении правительства прямо предписывается, что решение об отправке к месту прохождения срочной службы: «…подлежит исполнению в следующие периоды осуществления призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято, с учетом сверки данных воинского учета».

На практике это нововведение упрощает работу военкоматов и устраняет лазейку, при которой задержка с отправкой могла привести к необходимости заново начинать призывные мероприятия. Для самого призывника это означает, что после вынесения решения об отправке в армию шансов избежать его исполнения становится значительно меньше.

