В торговом центре Махачкалы мужчина открыл стрельбу

Мужчина открыл стрельбу в торговом центре «Этажи» в Махачкале (РФ), сообщили в администрации города. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что около 18.30 произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых сделал несколько выстрелов из травматического пистолета, а затем скрылся с места происшествия.

В пресс-службе МВД позже информировали, что мужчина начал стрельбу из-за взгляда другого мужчины на его супругу, которая была в никабе. Взгляд прохожего показался супругам слишком заинтересованным, в связи с чем и начался конфликт, добавили в пресс-службе.

Уточняется, что в результате инцидента пострадавших нет.