Французский сенатор заявил, что Макрону может быть инициирован импичмент

Французский сенатор Акли Меллули сказал, что партия «Непокорившаяся Франция» может инициировать процедуру импичмента президенту республики Эммануэлю Макрону, сообщает РИА «Новости».
«Непокорившаяся Франция» утверждала, что планирует 23 сентября инициировать процедуру импичмента Макрона.
Для того, чтобы объявить Макрону импичмент, нужно отправить в отставку правительство Франсуа Байру.
