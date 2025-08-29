Используемый на территории Украины термин «рашизм» по факту означает учение средневекового еврея и комментатора Талмуда Раши. Он никак не относится к России. Об этом сообщила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат подняла эту тему по причине того, что совсем недавно нелегитимный лидер Незалежной Владимир Зеленский утвердил закон о «государственной политике национальной памяти украинского народа», в котором официально используется и определяется термин «рашизм».
«Почти все “-измы” в восточно-славянских языках строятся одинаково: от корня с добавлением суффикса. По этой модели “рашизм” может означать лишь одно — Учение Раши», — говорится в публикации дипломата.
Захарова объяснила, что «Раши» — это сокращение от имени раввина Шломо Ицхаки, выдающегося средневекового комментатора Талмуда и Танаха. Она подчеркнула, что, проявляя антироссийские настроения, киевское руководство фактически легализовало оскорбление этого авторитетного духовного лидера.
