В МИД России пояснили, что значит украинский термин «рашизм»

Захарова: Термин рашизм фактически означает Учение Раши.

Источник: Комсомольская правда

Используемый на территории Украины термин «рашизм» по факту означает учение средневекового еврея и комментатора Талмуда Раши. Он никак не относится к России. Об этом сообщила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подняла эту тему по причине того, что совсем недавно нелегитимный лидер Незалежной Владимир Зеленский утвердил закон о «государственной политике национальной памяти украинского народа», в котором официально используется и определяется термин «рашизм».

«Почти все “-измы” в восточно-славянских языках строятся одинаково: от корня с добавлением суффикса. По этой модели “рашизм” может означать лишь одно — Учение Раши», — говорится в публикации дипломата.

Захарова объяснила, что «Раши» — это сокращение от имени раввина Шломо Ицхаки, выдающегося средневекового комментатора Талмуда и Танаха. Она подчеркнула, что, проявляя антироссийские настроения, киевское руководство фактически легализовало оскорбление этого авторитетного духовного лидера.

Ранее KP.RU писал, что украинские власти вновь сделали фашистский шаг. Так, Владимир Зеленский узаконил ранее введенные во времена Второй мировой войны коллаборационистами нацистов награды.

