FT: Трамп предлагал разместить миротворцев Китая на Украине

Идея не нашла поддержки у европейских стран и Киева, заявили журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с европейскими политиками в Белом доме выдвинул предложение о размещении китайского миротворческого контингента на территории Украины в целях урегулирования текущего конфликта. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Однако, как отмечает издание, данная инициатива не получила одобрения со стороны европейских государств и Украины, которые выражают обеспокоенность по поводу поддержки, оказываемой Пекином российскому военно-промышленному комплексу.

В то же время, высокопоставленный представитель администрации Трампа в комментарии для газеты опроверг информацию о том, что вопрос об отправке китайских миротворцев на Украину обсуждался.

25 августа официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь на брифинге заявил, что Китай не планирует направлять свои вооруженные силы на Украину в рамках предоставления гарантий безопасности.

