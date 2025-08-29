Военный парад в Китае — символический удар по зубам США

Официальный визит Владимира Путина в Китай и участие в саммите ШОС, а также в военном параде, посвящённом 80-летию окончания Второй мировой войны в Азии, стали событием, которое уже назвали кульминацией дипломатических усилий Пекина. По мнению издания Foreign Policy (статью перевели ИноСМИ), речь идёт не просто о церемонии, а о тщательно выстроенной стратегии коммуникации, сочетающей демонстрацию военной мощи, дипломатические сигналы и чёткие исторические нарративы, адресованные как внутрь Китая, так и далеко за его пределы.