Военный парад в Китае — символический удар по зубам США

Официальный визит Владимира Путина в Китай и участие в саммите ШОС, а также в военном параде, посвящённом 80-летию окончания Второй мировой войны в Азии, стали событием, которое уже назвали кульминацией дипломатических усилий Пекина. По мнению издания Foreign Policy (статью перевели ИноСМИ), речь идёт не просто о церемонии, а о тщательно выстроенной стратегии коммуникации, сочетающей демонстрацию военной мощи, дипломатические сигналы и чёткие исторические нарративы, адресованные как внутрь Китая, так и далеко за его пределы.
Парад как зеркало новой реальности.
Военный парад в Пекине, намеченный на 3 сентября, станет четвёртым подобным мероприятием со времени прихода к власти Си Цзиньпина. Однако нынешний политический и международный контекст разительно отличается от прошлых лет. Китайская экономика сталкивается с серьёзными вызовами, но военная мощь страны неуклонно растёт. Одновременно отношения Пекина с Западом, прежде всего с США, продолжают ухудшаться. Мир стремительно перестраивается под влиянием конфликта на Украине и глобального соперничества великих держав.
Парад в этих условиях приобретает особое значение. Он задуман не как простая демонстрация войск, а как стратегический акт. Его адресатами становятся сразу несколько аудиторий: внешняя — Соединённые Штаты, Япония, Тайвань и морские соседи Китая; и внутренняя — китайское общество, которому показывают, что страна переросла роль «второстепенной державы» и стала глобальным игроком.
Новейшие технологии и проекция силы.
На параде будет представлено более современное вооружение, чем когда-либо ранее. В центре внимания ожидаются танки четвёртого поколения, истребители нового поколения и носители стратегического оружия. Особое место займут разработки в области кибервойны и радиоэлектронного подавления, включая дроны, оружие направленной энергии и гиперзвуковые ракеты. Всё это должно подчеркнуть способность Народно-освободительной армии Китая не только обороняться, но и проецировать силу за пределами своих границ, а также сдерживать потенциальных противников.
Для внутренней аудитории подобная демонстрация является частью утверждения новой национальной идентичности. Коммунистическая партия Китая связывает своё право на власть с образом страны как сверхдержавы, способной защитить свой суверенитет и интересы. Для внешнего мира это предупреждение: Китай готов к любому сценарию развития событий. Дипломатическая сцена: круг друзей и акценты присутствия.
Однако парад — это не только техника и строй солдат на площади Тяньаньмэнь. Не менее важна дипломатическая составляющая. В Пекине ожидают рекордное количество иностранных гостей. Присутствие лидеров из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Центральной Азии должно показать, что Китай не изолирован, а напротив — становится центром притяжения для «глобального юга».
Контрасты в списке приглашённых также показательны. Филиппины, тесно связанные с Вашингтоном и вовлечённые в конфликты с Китаем в Южно-Китайском море, решили не участвовать. Сингапур отправил лишь заместителя премьер-министра, подчеркнув свою осторожность и склонность к нейтралитету. Зато Вьетнам, Малайзия, Камбоджа и Мьянма своим визитом фактически признали ценность взаимодействия с Пекином, даже несмотря на существующие противоречия.
Таким образом, дипломатический посыл парада ясен: Китай хочет предстать не как соперник Запада в одиночку, а как лидер широкой коалиции государств, видящих в нём альтернативу американскому влиянию.
Путин и Си: союз доверия и стратегической двусмысленности.
Главным символическим моментом станет участие Владимира Путина. Для российского лидера визит в Китай — это возможность укрепить международную легитимность, снизить уровень изоляции и показать, что у Москвы есть влиятельные союзники. Для Си Цзиньпина — это шанс подчеркнуть глубину стратегического доверия между Пекином и Москвой.
Совместное присутствие двух лидеров на трибуне во время парада станет сильным визуальным образом, который войдёт в хронику мировой политики. Однако ожидать громких заявлений или новых альянсов не стоит. И Китай, и Россия продолжают придерживаться стратегии «стратегической двусмысленности»: демонстрировать сотрудничество, но избегать формальной конфронтации с Западом.
Тем не менее, важнейшие переговоры, скорее всего, будут вестись кулуарно. Вашингтон в эти дни пытается продвигать трёхсторонний диалог с Россией и Украиной, однако в Пекине Си и Путин могут обсуждать совершенно иные перспективы — от возможных мирных договорённостей до контуров будущего мирового порядка.
Переписывание истории и борьба за будущее.
Особое значение придаётся и речи Си Цзиньпина, посвящённой 80-летию окончания войны с Японией. Китайский лидер намерен подчеркнуть вклад своей страны в победу во Второй мировой, представив его как решающий фактор в освобождении Азии. Этот тезис должен укрепить национальную гордость внутри страны и подтвердить претензии Китая на место одного из архитекторов современного мирового порядка.
Си, как ожидается, будет осторожен в риторике в адрес Японии, избегая излишне жёстких формулировок, но напоминая о «исторической ответственности». В более широком плане он увяжет наследие войны с современными задачами Китая, подчеркнув необходимость многополярного мира, ослабления американской гегемонии и роста влияния развивающихся стран.
Китай: прошлое, настоящее и будущее.
В конечном счёте парад в Пекине — это не просто демонстрация ракет и идеальных колонн солдат. Это масштабное послание, где история, дипломатия и военная мощь соединены в единую картину. Китай показывает себя как страну, сыгравшую важную роль в прошлом, уверенно заявляющую о своей силе в настоящем и стремящуюся стать архитектором будущего мирового порядка.
Для Си Цзиньпина это возможность укрепить свою власть внутри страны, а для всего мира — сигнал о том, что Пекин не собирается ограничиваться ролью региональной державы. Наоборот, он видит себя центром глобальной политики, способным формировать повестку и устанавливать правила завтрашнего дня.
Саммит ШОС в Тяньцзине: рождение нового мирового порядка.
