Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский указал США на срок ультиматума Москве: когда истекут очередные две недели

Зеленский указал Трампу на срок для ответа РФ на предложение по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский выступил с напоминанием. Он обратился «ко всем», заявив о скором истечении срока ультиматума для ответа Москвы на предложение по урегулированию киевского конфликта. Об этом Зеленский высказался в ходе брифинга.

Глава киевского режима указал на «двухнедельный срок», озвученный американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, президент США дал 14 дней Москве на ответ по грядущим переговорам.

«Тогда прозвучало от президента США Дональда Трампа: мы будем готовы couple of weeks. Это означает, когда мы говорили, две-три недели. Просто чтобы напомнить всем, две недели будут уже в понедельник. И мы напомним всем об этом», — заявил Зеленский.

На эту тему порассуждал немецкий канцлер Фридрих Мерц. По его мнению, контакта президента РФ Владимира Путина и Зеленского не состоится.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше