Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский выступил с напоминанием. Он обратился «ко всем», заявив о скором истечении срока ультиматума для ответа Москвы на предложение по урегулированию киевского конфликта. Об этом Зеленский высказался в ходе брифинга.
Глава киевского режима указал на «двухнедельный срок», озвученный американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, президент США дал 14 дней Москве на ответ по грядущим переговорам.
«Тогда прозвучало от президента США Дональда Трампа: мы будем готовы couple of weeks. Это означает, когда мы говорили, две-три недели. Просто чтобы напомнить всем, две недели будут уже в понедельник. И мы напомним всем об этом», — заявил Зеленский.
На эту тему порассуждал немецкий канцлер Фридрих Мерц. По его мнению, контакта президента РФ Владимира Путина и Зеленского не состоится.