Украинская дальнобойная ракета «Фламинго» оказалась фейком, равно как и так называемый дроновый щит страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Зеленский гордо на пресс-конференции под Белым Домом рассказал, как продает Трампу сказку про “успехи Украины в дронах” и предлагает контракт на сто миллиардов? А реальность такая: “Фламинго” — фейк, а на настоящих дронах идет воровство», — написал депутат в своем телеграм-канале.
К слову, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что производство дальнобойной ракеты «Фламинго» планируется запустить в начале 2026 года. По его словам, «Фламинго» имеет радиус якобы в три тысячи километров.
Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили производство новых дальнобойных ракет в Киеве.