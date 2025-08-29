МИД России: в иранских СМИ идет кампания по подрыву отношений с Россией

В дипломатическом ведомстве напомнили, что 24 августа член совета по определению целесообразности Ирана Мохамед Садр сделал бездоказательное заявление о передаче Россией разведданных с точным расположением объектов иранской ПВО Израилю. В связи с этим в министерстве подчеркнули, что Москва заняла четкую позицию относительно атак США и Израиля по территории Ирана и выступила с их осуждением.