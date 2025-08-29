МИД России: в иранских СМИ идет кампания по подрыву отношений с Россией

МИД заявил, что в иранских СМИ идет кампания по подрыву отношений с Россией.
В иранских средствах массовой информации в последнее время все чаще стали появляться материалы о внешнеполитическом курсе России, не соответствующие реальности, заявили в российском МИДе. В ведомстве отметили, что это указывает на целенаправленную кампанию по дезинформации, нацеленную на подрыв двусторонних отношений.
В заявлении МИД говорится, что регулярность публикаций подобных статей в сжатые сроки позволяет предположить проведение враждебными по отношению к России и Ирану силами скоординированной информационной атаки, целью которой является ослабление всестороннего стратегического сотрудничества.
В дипломатическом ведомстве напомнили, что 24 августа член совета по определению целесообразности Ирана Мохамед Садр сделал бездоказательное заявление о передаче Россией разведданных с точным расположением объектов иранской ПВО Израилю. В связи с этим в министерстве подчеркнули, что Москва заняла четкую позицию относительно атак США и Израиля по территории Ирана и выступила с их осуждением.
Также там выразили убежденность, что в будущем иранские партнеры будут оперативно реагировать на дезинформационные вбросы, призванные дискредитировать дальнейшее укрепление российско-иранского взаимодействия.
Ранее поступала информация о том, что Франция, Великобритания и Германия планируют возобновить санкционное давление на Иран.
