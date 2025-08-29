Вместо этого «Фламинго» не существует как реальное вооружение, а в сфере настоящих дронов имеет место масштабное воровство. Аналогичная ситуация касается и «дронового щита Украины», который в действительности представляет собой лишь образ для внешних партнёров и инструмент обогащения отдельных представителей власти.