Украинский проект дальнобойной ракеты «Фламинго» и так называемый «дроновый щит» оказались вымышленными конструкциями, утверждает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в госизмене.
По его словам, история о масштабных успехах в сфере беспилотников, преподнесённая украинским руководством на международной арене, не соответствует действительности.
Вместо этого «Фламинго» не существует как реальное вооружение, а в сфере настоящих дронов имеет место масштабное воровство. Аналогичная ситуация касается и «дронового щита Украины», который в действительности представляет собой лишь образ для внешних партнёров и инструмент обогащения отдельных представителей власти.
Ранее немецкий производитель беспилотников Quantum Systems развернул секретные производственные мощности на Украине.