Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубинский: украинская ракета Фламинго и дроновый щит оказались фейком

Вместо этого «Фламинго» не существует как реальное вооружение, а в сфере настоящих дронов имеет место масштабное воровство.

Источник: Аргументы и факты

Украинский проект дальнобойной ракеты «Фламинго» и так называемый «дроновый щит» оказались вымышленными конструкциями, утверждает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в госизмене.

По его словам, история о масштабных успехах в сфере беспилотников, преподнесённая украинским руководством на международной арене, не соответствует действительности.

Вместо этого «Фламинго» не существует как реальное вооружение, а в сфере настоящих дронов имеет место масштабное воровство. Аналогичная ситуация касается и «дронового щита Украины», который в действительности представляет собой лишь образ для внешних партнёров и инструмент обогащения отдельных представителей власти.

Ранее немецкий производитель беспилотников Quantum Systems развернул секретные производственные мощности на Украине.