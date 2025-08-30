Axios узнал о реакции в Белом доме на отправку военных США к Венесуэле

Представители администрации президента США не исключают вероятность вторжения, однако почти все в частном порядке высказывают сомнения в вероятности такого сценария, передает агентство.
Один из чиновников администрации Трампа, знакомый с политическими обсуждениями, сообщил Axios, что миссия «на 105% связана с наркотерроризмом, но если Мадуро больше не будет у власти, никто не будет плакать».
Другой чиновник из администрации Трампа считает иначе. Он допускает, что эта операция может быть схожа с захватом руководителя Панамы Мануэля Норьеги в 1989 году. Американские власти обвинили его в организации торговли наркотиками, в результате вторжения армии США Норьега был арестован и приговорен к 40 годам лишения свободы. В 2010-м его экстрадировали во Францию, а в 2011-м выдали Панаме, где бывший диктатор умер в 2017 году во время отбывания срока за организацию убийств.
На прошлой неделе Трамп приказал семи кораблям с личным составом в 4500 человек, включая три эсминца с управляемыми ракетами и по меньшей мере одну ударную подводную лодку, отправиться в воды у берегов Венесуэлы. Официально операция призвана противодействовать наркокартелям.
При этом США в начале августа удвоили награду за информацию о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро до $50 млн. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что глава республики — «один из крупнейших торговцев наркотиками в мире».
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, говоря об отправке военных кораблей к берегам Венесуэлы, подчеркнула, что Трамп готов применить «всю мощь».
После отправки Трампом кораблей к Венесуэле Мадуро объявил о проведении 23 и 24 августа всенародной мобилизации в Боливарианскую национальную милицию. Это решение, по его словам, является ответом на угрозы со стороны «американского империализма» и призывом к защите суверенитета страны. Мадуро заявил, что цель призыва — дать отпор Вашингтону и продемонстрировать готовность народа к миру, но на своих условиях.