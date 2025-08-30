Axios узнал о реакции в Белом доме на отправку военных США к Венесуэле

Другой чиновник из администрации Трампа считает иначе. Он допускает, что эта операция может быть схожа с захватом руководителя Панамы Мануэля Норьеги в 1989 году. Американские власти обвинили его в организации торговли наркотиками, в результате вторжения армии США Норьега был арестован и приговорен к 40 годам лишения свободы. В 2010-м его экстрадировали во Францию, а в 2011-м выдали Панаме, где бывший диктатор умер в 2017 году во время отбывания срока за организацию убийств.