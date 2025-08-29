Ричмонд
Два человека серьезно пострадали под Белгородом при атаке ВСУ на автомобиль

Два человека получили серьезные ранения при атаке дрона ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Атака была совершена на Грайворонский округ. В селе Головчино вражеский дрон атаковал автомобиль на территории коммерческого предприятия.

«Одна женщина получила осколочные ранения лица, плеча и ноги, а также баротравму. Второй пострадавшей предварительно диагностировали баротравму и черепно-мозговую травму», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

В настоящий момент скорая помощь доставляет раненых в областную клиническую больницу.

Глава региона также уточнил, что при атаке дрона повреждения получил и фасад здания.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Орловскую область пострадал человек, также ущерб был нанесен нескольким зданиям.