«Непокорившаяся Франция» может инициировать импичмент Макрону

«Разумеется, первый этап будет заключаться в голосовании 8 сентября по вопросу вотума доверия, необходимого правительству Байру, но левые партии, как и некоторые другие, точно на это не пойдут. Надеюсь, что это приведет к отставке правительства», — отметил Меллули.