«Непокорившаяся Франция» может инициировать импичмент Макрону

Французская левая партия «Непокорившаяся Франция» под руководством Жан-Люка Меланшона обладает законным правом инициировать процедуру импичмента президента Эммануэля Макрона, заявил в интервью РИА Новости сенатор Акли Меллули.
По его словам, эта инициатива соответствует демократическим нормам, но для ее реализации необходимо соблюсти определенные политические этапы.
Сенатор пояснил, что прежде чем обсуждать отстранение президента, необходимо добиться отставки действующего правительства во главе с премьер-министром Франсуа Байру.
«Разумеется, первый этап будет заключаться в голосовании 8 сентября по вопросу вотума доверия, необходимого правительству Байру, но левые партии, как и некоторые другие, точно на это не пойдут. Надеюсь, что это приведет к отставке правительства», — отметил Меллули.
При этом политик не исключил, что в случае отставки нынешнего кабинета Макрон может вновь назначить Байру или предложить на пост премьера другого представителя своей политической коалиции.
Ранее сообщалось, что жители Франции грозят Макрону восстанием, если он решит ввести войска на Украину. Отмечается, что две трети французов категорически против такого шага.