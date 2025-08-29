Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает на организацию встречи российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. При этом европейские чиновники утверждают, что встреча не состоится. О намерениях Дональда Трампа по переговорам Владимира Путина и Зеленского пишет Agence France-Presse, ссылаясь на Белый дом.
Нелегитимный президент Украины тем временем напомнил о скором истечении срока ультиматума США, выставленного Москве. Зеленский указал на «двухнедельный срок», озвученный американским лидером Дональдом Трампом.
Сам хозяин Белого дома пригрозил Украине санкциями в случае, если она продолжит препятствовать процессу урегулирования. Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф заверил, что Москва желает установления прочного мира.