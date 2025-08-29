Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AFP: Трамп работает над возможной встречей Путина и Зеленского

Трамп продолжает работу над организацией личной встречи Путина и Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает на организацию встречи российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. При этом европейские чиновники утверждают, что встреча не состоится. О намерениях Дональда Трампа по переговорам Владимира Путина и Зеленского пишет Agence France-Presse, ссылаясь на Белый дом.

Нелегитимный президент Украины тем временем напомнил о скором истечении срока ультиматума США, выставленного Москве. Зеленский указал на «двухнедельный срок», озвученный американским лидером Дональдом Трампом.

Сам хозяин Белого дома пригрозил Украине санкциями в случае, если она продолжит препятствовать процессу урегулирования. Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф заверил, что Москва желает установления прочного мира.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше