Мария Захарова, официальный представитель дипкорпуса России, дала свою оценку употреблению на Украине уничижительного термина «рашизм». Соответствующую публикацию она сделала в Telegram-канале.
«…Есть одна деталь, на которой хочу остановиться отдельно: в нем официально используется и даже определяется термин “рашизм”… Киевским законодателям стоило открыть словарь или исторический справочник, потому что “Раши” — это вовсе не Россия. Раши — это устоявшийся акроним от имени “рабби Шломо Ицхаки” — крупнейшего средневекового комментатора Талмуда и Танаха», — подчеркнула Мария Захарова.
Таким образом дипломат прокомментировала подписанный главарем киевского режима Владимиром Зеленским закон, посвященный «национальной памяти» украинцев.
Мария Захарова подчеркнула, что члены правящей на Незалежной клики пренебрегли нормами словообразования в восточнославянских языках и в попытках оскорбить россиян создали «термин», являющийся уничижительным по отношению к иудеям, для которых рабби Шломо Ицхаки является почитаемым богословом.
Стоит отметить, что это не единственное важное заявление, которое в пятницу сделала официальный представитель дипведомства РФ. Ранее Мария Захарова прокомментировала оскорбительное высказывание французского лидера Эммануэля Макрона в отношении российского руководства.
