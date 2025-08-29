Ричмонд
Захарова объяснила, почему украинский псевдонаучный термин «рашизм» не связан с Россией

Мария Захарова, официальный представитель дипкорпуса России, дала свою оценку употреблению на Украине уничижительного термина «рашизм». Соответствующую публикацию она сделала в Telegram-канале.

«…Есть одна деталь, на которой хочу остановиться отдельно: в нем официально используется и даже определяется термин “рашизм”… Киевским законодателям стоило открыть словарь или исторический справочник, потому что “Раши” — это вовсе не Россия. Раши — это устоявшийся акроним от имени “рабби Шломо Ицхаки” — крупнейшего средневекового комментатора Талмуда и Танаха», — подчеркнула Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала подписанный главарем киевского режима Владимиром Зеленским закон, посвященный «национальной памяти» украинцев.

Мария Захарова подчеркнула, что члены правящей на Незалежной клики пренебрегли нормами словообразования в восточнославянских языках и в попытках оскорбить россиян создали «термин», являющийся уничижительным по отношению к иудеям, для которых рабби Шломо Ицхаки является почитаемым богословом.

Стоит отметить, что это не единственное важное заявление, которое в пятницу сделала официальный представитель дипведомства РФ. Ранее Мария Захарова прокомментировала оскорбительное высказывание французского лидера Эммануэля Макрона в отношении российского руководства.

