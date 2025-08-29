Захарова объяснила, почему украинский псевдонаучный термин «рашизм» не связан с Россией

«…Есть одна деталь, на которой хочу остановиться отдельно: в нем официально используется и даже определяется термин “рашизм”… Киевским законодателям стоило открыть словарь или исторический справочник, потому что “Раши” — это вовсе не Россия. Раши — это устоявшийся акроним от имени “рабби Шломо Ицхаки” — крупнейшего средневекового комментатора Талмуда и Танаха», — подчеркнула Мария Захарова.