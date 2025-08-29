Германия и Франция выступили против ограничения численности и возможностей ВСУ

В нем не упоминается возможная перспектива отправки западных войск именно в Украину для обеспечения перемирия. «Германия и Франция едины во мнении, что Украине должны быть предоставлены достойные доверия гарантии безопасности, в том числе путем обеспечения в ходе войны постоянного снабжения и финансирования вооружений, подготовки и предоставления разведывательных сведений, развития будущей украинской модели войск без ограничения относительно численности и способностей, путем ускорения работы “коалиции желающих” по созданию так называемых подстраховочных сил и разработки будущих гарантий безопасности со стороны американских и европейских партнеров для Украины», — говорится в документе. -0-