«Неучи с Банковой»: Захарова указала Киеву на ошибку в употреблении слова «рашизм»

«В своей ненависти к России неучи с Банковой умудрились узаконить оскорбление раввина XI века, человека, которого читают миллионы иудеев по всему миру. Ряд исследователей даже считают Раши одним из создателей французского языка. А вот с точки зрения Киева, его учение — это теперь некая “тоталитарная идеология”. Крайне показательное проявление языковой и моральной безграмотности», — отметила Захарова.