Постпред при НАТО: США передают Украине оружие, позволяющее бить глубже по РФ

Соединенные Штаты Америки поставляют Украине вооружения, которые позволяют бить глубже по территории РФ. Об этом сообщил постоянный представитель Штатов при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитэкер.

— Мы предоставляем Украине некоторые средства поражения, позволяющие наносить удары глубже по российской территории. И, скорее всего, украинцы их применят, — заявил он в эфире канала Fox News.

Дипломат не уточнил, о каких именно системах идет речь, но упомянул об оглашенных 28 августа США планах продажи Украине около трех тысяч ракет воздушного базирования ERAM, а также о закупках у Америки союзниками по НАТО оружия для Киева.

— Президент США Дональд Трамп обеспечивает то, что Украина может продолжать защищаться, в том числе посредством предоставления ей некоторых средств поражения, позволяющих наносить удары глубже по территории РФ и способных помочь ей в наступательном плане, — сказал Уитэкер, передает ТАСС.

Украина снова использует метеорологические воздушные шары со взрывчаткой для атак на российские регионы. Об этом сообщили в экстренных службах, отметив, что подобные инциденты были зафиксированы 27 августа в Липецкой области.

