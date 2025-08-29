В США рассказали о новых поставках Киеву: на что способны американские системы

Американцы вновь поставляют Украине дальнобойное оружие, с помощью которого можно наносить удары вглубь территорий РФ. Боевики ВСУ вскоре начнут его применять. С таким заявлением выступил в эфире Fox News постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
Американский постоянный представитель уведомил, что Киев благодаря поставкам США «может продолжать защищаться». По утверждению спикера, ВСУ якобы обезвредили «порядка 20% российских мощностей по переработке нефти» за прошедший месяц.
«Президент США Дональд Трамп обеспечивает, во-первых, то, что Украина может продолжать защищаться, в том числе посредством предоставления им некоторых средств, позволяющих наносить удары глубже по территории РФ и, разумеется, способных помочь им в наступательном плане», — пояснил Мэттью Уитакер.
Американский Госдеп, как сообщается, одобрил возможную продажу Киеву более трех тысяч крылатых ракет воздушного базирования ERAM. Они имеют увеличенный радиус поражения и высокую дальность действия.