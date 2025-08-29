Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венесуэле прокомментировали использование военных кораблей США в Карибском море

США используют свои военные корабли в Карибском море далеко не в целях реальной борьбы с наркотрафиком.

США используют свои военные корабли в Карибском море далеко не в целях реальной борьбы с наркотрафиком. Об этом сообщил РИА Новости командующий боливарианской милицией Венесуэлы Орландо Ромеро.

«Это корабли и системы, предназначенные для ведения традиционной войны. Не думаю, что необходимо задействовать флот боевых кораблей высокого уровня для борьбы с наркотрафиком», — заявил Ромеро.

Он также отметил, что Венесуэла демонстрирует реальные результаты в борьбе с наркоторговлей. В стране изымают огромные партии наркотиков, которые проходят транзитом через латиноамериканскую страну.

Более того, ООН и даже DEA (управление США по борьбе с наркотиками) подтверждают, что Венесуэла свободна от посевов и лабораторий по производству запрещенных веществ, добавил командующий милицией.

Напомним, власти США направили к берегам Венесуэлы несколько военных кораблей, включая ракетный крейсер и атомную подлодку, в середине августа. В ответ на это президент южноамериканской республики Николас Мадуро направил 15 тыс. бойцов ВС Венесуэлы подготовиться к атаке США.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше