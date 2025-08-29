В Венесуэле прокомментировали использование военных кораблей США в Карибском море

США используют свои военные корабли в Карибском море далеко не в целях реальной борьбы с наркотрафиком. Об этом сообщил РИА Новости командующий боливарианской милицией Венесуэлы Орландо Ромеро.
«Это корабли и системы, предназначенные для ведения традиционной войны. Не думаю, что необходимо задействовать флот боевых кораблей высокого уровня для борьбы с наркотрафиком», — заявил Ромеро.
Он также отметил, что Венесуэла демонстрирует реальные результаты в борьбе с наркоторговлей. В стране изымают огромные партии наркотиков, которые проходят транзитом через латиноамериканскую страну.
Более того, ООН и даже DEA (управление США по борьбе с наркотиками) подтверждают, что Венесуэла свободна от посевов и лабораторий по производству запрещенных веществ, добавил командующий милицией.
Напомним, власти США направили к берегам Венесуэлы несколько военных кораблей, включая ракетный крейсер и атомную подлодку, в середине августа. В ответ на это президент южноамериканской республики Николас Мадуро направил 15 тыс. бойцов ВС Венесуэлы подготовиться к атаке США.