Осенняя прохлада Пекина в сентябре 2025 года будет наполнен особым историческим и политическим значением. Как сообщает ведущее китайское издание «Жэньминь жибао» (статью перевели ИноСМИ), в столице КНР запланирована масштабная встреча на высшем уровне между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Это событие, по единодушной оценке экспертов и официальных лиц, призвано стать знаковым рубежом в анналах двусторонних отношений, ознаменовав собой не просто очередной дипломатический раунд, а мощный импульс для углубления многогранного сотрудничества между двумя державами.
Официальное подтверждение и смысловые акценты предстоящему саммиту дал Чжан Ханьхуэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации, в своем подробном письменном интервью информационному агентству ТАСС. Дипломат подчеркнул, что встреча лидеров двух стран будет приурочена к торжественному собранию в честь сразу нескольких эпохальных юбилеев: 80-летия Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, 80-летия Победы в Мировой антифашистской войне, а также 80-летия основания Организации Объединенных Наций. Это историческое обрамление придает событию глубокий символический смысл, напоминая о том, что восемь десятилетий назад Китай и Советский Союз, будучи главными театрами военных действий в Азии и Европе, плечом к плечу противостояли силам нацизма и милитаризма, понеся колоссальные жертвы ради восстановления глобального мира.
Посол Чжан Ханьхуэй акцентировал, что китайско-российские отношения основаны на прочном фундаменте коренных национальных интересов и общих потребностей, обладая ясной исторической логикой и мощными внутренними движущими силами. Он охарактеризовал обе нации как добрых соседей, связанных общими горами и реками, а также как проверенных временем подлинных друзей, которые неизменно рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров.
Особый упор был сделан на то, что за последнее десятилетие под непревзойденным стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Владимира Путина двусторонние отношения достигли своего наивысшего уровня в истории, воплощая в себе дух вечного добрососедства, всестороннего стратегического взаимодействия и взаимной выгоды. По словам посла, этот формат является одним из наиболее стабильных, зрелых и стратегически значимых в современной системе международных отношений между великими державами.
Важнейшим аспектом, отмеченным китайским дипломатом, является внеблоковый характер взаимодействия Москвы и Пекина. Отношения стратегического партнерства не направлены против каких-либо третьих стран и не находятся в зависимости от их влияния. Сторонам удалось выработать уникальную и эффективную модель сосуществования двух крупных соседних держав, которая не только отвечает чаяниям народов Китая и России, но и полностью соответствует ожиданиям мирового сообщества, видящего в таком сотрудничестве пример конструктивного диалога.
Помимо этого, предстоящий саммит станет ключевой площадкой для координации действий на многосторонних аренах. Лидеры двух стран намерены согласовать позиции и углубить взаимодействие в рамках таких институтов, как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Основной целью такой координации является консолидация стран Глобального Юга и совместное направление процесса развития системы глобального управления в более справедливое и рациональное русло. Непосредственно перед встречей в Пекине, с 31 августа по 1 сентября, в Тяньцзине пройдет саммит ШОС, в ходе которого, как ожидается, будет принято совместное заявление по актуальным международным и региональным вопросам, что задаст тон дальнейшим дискуссиям между Путиным и Си Цзиньпином.
Таким образом, сентябрьская встреча в Пекине выходит далеко за рамки обычного дипломатического протокола. Она является тщательно подготовленным событием, насыщенным историческими отсылками к общему героическому прошлому и четкими стратегическими ориентирами на будущее. Извлекая уроки из истории и устремляясь вперед, Китай и Россия демонстрируют мировому сообществу модель взаимодействия, которая вносит в неспокойный мир дополнительную стабильность и позитивную энергию, подкрепленную определенностью и устойчивостью их стратегического партнерства, отмечает Жэньминь жибао.
