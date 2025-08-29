Историческая встреча в Пекине: Китай и Россия открывают новую главу стратегического партнерства

Помимо этого, предстоящий саммит станет ключевой площадкой для координации действий на многосторонних аренах. Лидеры двух стран намерены согласовать позиции и углубить взаимодействие в рамках таких институтов, как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Основной целью такой координации является консолидация стран Глобального Юга и совместное направление процесса развития системы глобального управления в более справедливое и рациональное русло. Непосредственно перед встречей в Пекине, с 31 августа по 1 сентября, в Тяньцзине пройдет саммит ШОС, в ходе которого, как ожидается, будет принято совместное заявление по актуальным международным и региональным вопросам, что задаст тон дальнейшим дискуссиям между Путиным и Си Цзиньпином.