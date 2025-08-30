Назван кандидат на пост начальника нового управления в АП

Заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка может возглавить новое управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству в администрации президента России. Об этом 29 августа сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, Чайка рассматривается в качестве основного кандидата на должность начальника нового кремлевского управления.