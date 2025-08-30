Ричмонд
Назван кандидат на пост начальника нового управления в АП

Наиболее вероятным кандидатом на должность начальника нового управления является Игорь Чайка.

Заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка может возглавить новое управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству в администрации президента России. Об этом 29 августа сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, Чайка рассматривается в качестве основного кандидата на должность начальника нового кремлевского управления.

Причины такого выбора связаны с профессиональным опытом Игоря Чайки, который имеет значительный опыт работы в международных структурах. «Существует вариант его назначения главой нового кремлевского управления», — сообщил источник РБК. По словам собеседника, рассматриваются и другие кандидатуры, однако Чайка в настоящее время считается наиболее вероятным претендентом.

Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству будет курировать вопросы взаимодействия России с зарубежными странами на уровне стратегических проектов и гуманитарных инициатив. По информации источников РБК, окончательное решение по назначению может быть принято в ближайшие недели.

Вопрос о создании нового управления в администрации президента обсуждается с лета 2025 года. По данным «Ведомостей», структура будет подчиняться Сергею Кириенко и заниматься координацией внешнего взаимодействия, акцентируя внимание на гуманитарном сотрудничестве и продвижении «мягкой силы» России на международной арене.

