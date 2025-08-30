В Госдуму внесли проект о применении наркотиков для тренировки служебных собак

Недавно в Сосновом Бору Ленинградской области полицейские пресекли деятельность необычной преступной группы — мать и двое её сыновей занимались распространением наркотиков на территории города и региона. 56-летняя женщина отвечала за хранение и подготовку товара, аккуратно фасуя его для продажи, а её сыновья, 26 и 30 лет, занимались самой продажей. Все трое задержаны, против них возбуждено уголовное дело.