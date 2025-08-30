Назван кандидат в АП, который возглавит новое управление, созданное Путиным

По словам многих экспертов, внутриполитический блок АП приступил к работе по нетипичным для себя направлениям в начале текущего года. В частности, сотрудники именно этого ведомства работали на президентских выборах в Абхазии, состоявшихся после политического кризиса, завершившегося в конце 2024 года.