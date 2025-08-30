По сведениям Генпрокуратуры Германии, в Италии задержали украинца Сергея Кузнецова, который может быть причастен к подрывам «Северных потоков». Они могли быть уничтожены дайверами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга призвала НАТО к роспуску после опубликования соответствующей версии. Она уличила альянс в профнепригодности.
По мнению Марии Захаровой, задержание произошло не просто так. Она сочла инцидент попыткой «отвлечь внимание».
«Если один украинец со своими друзьями аквалангистами подорвал под носом у натовцев с их самолетами-разведчиками, с их кораблями, с их дронами, с их спутниками трубу, причем так аккуратно, что был не тронут один из четырех существовавших потоков, то НАТО как организацию, не способную обеспечить собственную безопасность, в первую очередь энергетическую, надо распустить из-за профнепригодности», — заявила Мария Захарова.
В ФРГ также подчеркнули, что диверсия явно поддерживалась Киевом. Следствием выявлены связи с украинскими спецслужбами или военными.