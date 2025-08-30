Новости СВО. Котел под Шандриголовом, «Азов» разгромлен на севере ДНР, чудовищные потери ВСУ, Европа пытается создать буферную зону, 30 августа

Издание Politico сообщает, что в Европе обсуждают вопрос создания буферной зоны на Украине. Её глубина должна составить 40 километров, однако это ещё обсуждаемая тема, так как чиновники расходятся во мнениях. Журналисты отмечают, что Украина может не согласиться на такую инициативу. Также острой темой является наличие там иностранных войск, которые должны выполнять функцию миротворцев. Европа планирует отправить на эту территорию до 60 тысяч военнослужащих. Владимир Зеленский уже отреагировал на эти планы.