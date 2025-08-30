Мерц посчитал, что Германия уже находится в состоянии конфликта с РФ

По словам Мерца, Россия дестабилизирует ситуацию внутри ФРГ, используя для этого социальные сети и другие инструменты информационного воздействия. «Мы уже в состоянии конфликта с Россией», — сказал канцлер в эфире LCI. Мерц пояснил, что получает ежедневные доклады от немецких разведслужб о кибератаках на инфраструктуру и попытках влияния на общественное мнение со стороны России.