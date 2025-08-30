Ричмонд
Мерц посчитал, что Германия уже находится в состоянии конфликта с РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна находится в состоянии конфликта с Россией. Об этом он сообщил в интервью французскому телеканалу LCI, запись которого опубликована 29 августа. Глава правительства ФРГ подчеркнул, что противостояние связано с действиями Москвы на территории Германии и в информационном пространстве.

Мерц в очередной раз резко высказался о России.

По словам Мерца, Россия дестабилизирует ситуацию внутри ФРГ, используя для этого социальные сети и другие инструменты информационного воздействия. «Мы уже в состоянии конфликта с Россией», — сказал канцлер в эфире LCI. Мерц пояснил, что получает ежедневные доклады от немецких разведслужб о кибератаках на инфраструктуру и попытках влияния на общественное мнение со стороны России.

В интервью Мерц также прокомментировал недавнее высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона. Французский лидер охарактеризовал Владимира Путина как «хищника у дверей» Европы. Канцлер Германии согласился с этой оценкой и отметил, что именно таким видит российского президента в контексте нынешних отношений между странами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который сравнил Россию с «хищником у дверей» Европы, назвав их оскорбительными и обвинив Францию в эскалации конфликта на Украине. Эти заявления прозвучали после визита европейских лидеров в США и обсуждения возможных переговоров с Владимиром Путиным.

