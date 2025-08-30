Мерц заявил, что ФРГ находится в состоянии конфликта с Россией

Германия находится в состоянии конфликта с Россией. Об этом высказался канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
— Мы уже в состоянии конфликта с РФ, — заявил он в интервью французскому каналу LCI.
Такая ситуация, по его словам, связана с тем, что Россия якобы «дестабилизирует большую часть» Германии и проводит операции по вмешательству через социальные сети. Разведслужбы докладывают немецкому лидеру о ежедневных атаках на инфраструктуру и оказании влияния на общественное мнение со стороны Российской Федерации.
Также Мерц сказал, что «именно таким видит президента РФ Владимира Путина», когда журналист попросил его прокомментировать слова главы Франции Эмманюэля Макрона, назвавшего российского лидера «хищником у дверей» Европы, передает ТАСС.
26 августа Фридрих Мерц заявил, что в случае срыва встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским инициатива вновь перейдет к Соединенным Штатам и Европе. Он отметил, что в таком случае не исключается ужесточение антироссийских санкций.