Мерц заявил, что ФРГ находится в состоянии конфликта с Россией

Такая ситуация, по его словам, связана с тем, что Россия якобы «дестабилизирует большую часть» Германии и проводит операции по вмешательству через социальные сети. Разведслужбы докладывают немецкому лидеру о ежедневных атаках на инфраструктуру и оказании влияния на общественное мнение со стороны Российской Федерации.