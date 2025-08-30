Ричмонд
Пушков отметил, что рост преступности мигрантов в Британии является итогом войн НАТО

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку росту преступности среди иммигрантов в Великобритании.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку росту преступности среди иммигрантов в Великобритании. Соответствующую публикацию он сделала в Telegram-канале.

«Топ-десятка красноречиво отражает последствия неоколониальных войн стран НАТО в Афганистане и Ираке, а также безумной и бездумной политики “открытых дверей”… Все логично: за что британские власти долго и упорно боролись, на то и напоролись», — подчеркнул Алексей Пушков.

Таким образом сенатор прокомментировал опубликованные результаты исследования, проведенного английской общественной организацией Restore Britain.

Согласно полученной статистике, большую часть преступлений против половой неприкосновенности совершают завезенные в Соединенные Королевство выходцы из стран Ближнего Востока, Африки и Среднего Востока.

Стоит добавить, что спровоцированные европейской программой «открытых дверей» проблемы вызывают интерес и у многих других аналитиков. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попыталась разобраться, почему в странах коллективного Запада начался «мигрантский хаос».

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

